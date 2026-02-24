Песков: СВО продолжается, так как ещё не все цели достигнуты

Все цели специальной военной операции пока не достигнуты, поэтому СВО продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что многие цели уже достигнуты.

«Многие достигнуты – главная цель – обеспечение безопасности людей, которые жили и живут на востоке Украины, которые были в смертельной опасности. Это главное», — сказал Песков на брифинге.