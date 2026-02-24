Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 09:40

Песков: СВО продолжается, так как ещё не все цели достигнуты

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Все цели специальной военной операции пока не достигнуты, поэтому СВО продолжается. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Вместе с тем представитель Кремля отметил, что многие цели уже достигнуты.

«Многие достигнуты – главная цель – обеспечение безопасности людей, которые жили и живут на востоке Украины, которые были в смертельной опасности. Это главное», — сказал Песков на брифинге.

Песков призвал равняться на Путина и не придавать значения выпадам Зеленского
Песков призвал равняться на Путина и не придавать значения выпадам Зеленского

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar