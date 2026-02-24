Зеленский: Трёхстороннюю встречу по Украине в Женеве перенесут на неделю

Трёхсторонняя встреча по Украине может пройти в Женеве не на этой неделе, как звучало ранее, а на следующей. Об этом сообщил Владимир Зеленский на заседании «коалиции желающих» в Киеве. Во встрече участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и другие европейские политики.

По словам Зеленского, сроки корректируются, но сам формат переговоров сохраняется. Речь идёт о контактах в трёхстороннем формате вокруг украинского урегулирования, которые в последние недели обсуждаются как один из ключевых дипломатических треков.

Женеву в последние месяцы всё чаще называют площадкой для переговоров, которые должны вернуть процесс к более «собранной» рамке после затяжной паузы и взаимных обвинений в затягивании диалога. Ранее западные СМИ писали о раундах и подготовке встреч в Женеве, при этом ожидания прорыва оценивались как сдержанные. 17–18 февраля в Женеве прошёл трёхсторонний диалог делегаций России, США и Украины, продолживший встречи в Абу-Даби. Первый раунд длился около шести часов, второй — примерно два. После переговоров помощник президента РФ Владимир Мединский провёл закрытую встречу с украинской стороной. Он назвал диалог сложным, но деловым.