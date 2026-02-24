Названа дата, к которой Трамп мечтает закончить конфликт на Украине

Администрация Дональда Трампа надеется завершить активную фазу конфликта на Украине к 4 июля 2026 года, когда США будут отмечать 250-летие независимости. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Однако высокопоставленные европейские и натовские чиновники не видят реальных предпосылок для скорого мира. По их словам, ни Москва, ни Киев не готовы отступать от своих принципиальных позиций. Российская сторона, как отмечается, не пойдёт на соглашение без выполнения ключевых требований, включая вывод украинских войск из Донбасса. Украина, в свою очередь, пока лишь лишь предлагает заморозку конфликта по текущей линии фронта.

«Москва и Вашингтон фактически соревнуются, кто первым уступит в переговорах», — заявил высокопоставленный представитель НАТО.

По его словам, «уступка для России означала бы отказ от части красных линий», а для США — сворачивание поддержки Киева. Несмотря на то, что контакты между сторонами остаются конструктивными, источники полагают, что переговоры в тупике.

А ранее военный эксперт выразил мнение, что на Западе хотят растянуть украинский конфликт ещё на пару лет, чтобы успеть подготовиться к большой войне с Россией. По словам специалиста, планы Зеленского воевать дальше нереалистичны, ведь ресурсы спонсоров на исходе, а российская армия уже в 2026 году способна переломать стратегию противника. Эксперт прогнозирует, что весной и летом Украину ждут неприятные сюрпризы, включая освобождение оставшейся части Донбасса.