ЦРУ против MI6: Почему Украина саботировала переговоры в Женеве
Экс-депутат Рады Олейник объяснил, почему забуксовали переговоры в Женеве
Обложка © Пресс-служба Рустема Умерова
Диалог в Женеве буксует из-за внутреннего конфликта в украинской переговорной группе, уверен экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, в Киеве столкнулись интересы двух агентур: одна ориентируется на ЦРУ, другая — на MI6.
Американцы имеют своё видение по территориальному вопросу и настаивают на реализации плана президента США Дональда Трампа. Украинская же сторона под влиянием британских спецслужб заявляет, что не выйдет из Донбасса, несмотря на давление. Россия, в свою очередь, придерживается позиции, согласованной ранее на переговорах в Аляске.
«Давайте будем говорить откровенно: конфликт произошёл в переговорной группе Украины — между агентами ЦРУ и MI6», — подчеркнул бывший парламентарий в интервью «Царьграду».
Напомним, 17-18 февраля в Женеве прошли переговоры между Россией, США и Украиной. По данным NYT, переговорщики обсуждали создание демилитаризованной зоны на Украине. А CNN узнал о прогрессе в определении условий прекращения огня. Новый раунд переговоров может состояться в Женеве уже 26 февраля.
