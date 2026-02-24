Диалог в Женеве буксует из-за внутреннего конфликта в украинской переговорной группе, уверен экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, в Киеве столкнулись интересы двух агентур: одна ориентируется на ЦРУ, другая — на MI6.

Американцы имеют своё видение по территориальному вопросу и настаивают на реализации плана президента США Дональда Трампа. Украинская же сторона под влиянием британских спецслужб заявляет, что не выйдет из Донбасса, несмотря на давление. Россия, в свою очередь, придерживается позиции, согласованной ранее на переговорах в Аляске.

«Давайте будем говорить откровенно: конфликт произошёл в переговорной группе Украины — между агентами ЦРУ и MI6», — подчеркнул бывший парламентарий в интервью «Царьграду».