Рассадка в Женеве стала сигналом: Между США и Киевом заметили напряжение

В Швейцарии считают, что детали протокола на переговорах в Женеве могут свидетельствовать о росте дистанции между США и Украиной. Об этом пишет издание Le Temps со ссылкой на источники, знакомые с ходом встречи.

Отмечается, что за столом переговоров американские представители заняли центральные места. По правую сторону от них расположилась российская делегация, тогда как украинская находилась слева и была отделена от США швейцарским дипломатом. Источники издания обращают внимание, что такая рассадка может иметь символическое значение.

По мнению журналистов, переговоры в Женеве демонстрируют растущий разрыв между Вашингтоном и Киевом. Также указывается на усиление давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа на украинское руководство.

В публикациях подчёркивается, что подобные сигналы вызывают беспокойство у европейских стран, которые внимательно следят за изменениями в дипломатическом балансе вокруг украинского конфликта.

Напомним, в Женеве состоялся очередной раунд переговоров по ситуации вокруг Украины. Встреча прошла сегодня и продолжалась около двух часов. Накануне стороны также проводили переговоры — тогда обсуждение заняло примерно шесть часов. По итогам последней встречи глава российской делегации Владимир Мединский подвёл предварительные итоги и сообщил, что новый раунд может пройти уже в ближайшее время. Подробности достигнутых договорённостей пока не раскрываются. Переговорный процесс продолжается.