Делегация России поехала в Женеву с указанием вести переговоры в духе Анкориджа
Переговоры по Украине в Женеве. Обложка © Пресс-служба Рустема Умерова
Делегация РФ на переговорах в Женеве имела чёткие инструкции, которые предписывают действовать в рамках достигнутых на Аляске договорённостей во время саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Российская делегация, которая находится сейчас на переговорах в Женеве, которые, как вижу по сообщениям, только что завершились, тоже имела чёткие указания действовать в рамках этого понимания, этих зафиксированных сторонами аспектов <…>, которые были в виде понимания достигнуты в ходе российско-американского саммита на Аляске», — сказала спикер дипломатического ведомства.
Напомним, сегодня в Женеве состоялся новый раунд переговоров по Украине. Встреча продлилась около двух часов, вчерашняя — порядка шести. Глава делегации России Владимир Мединский уже подытожил результаты переговоров и анонсировал новый раунд в ближайшее время.
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