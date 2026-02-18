Делегация России поехала в Женеву с указанием вести переговоры в духе Анкориджа

Делегация РФ на переговорах в Женеве имела чёткие инструкции, которые предписывают действовать в рамках достигнутых на Аляске договорённостей во время саммита президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Российская делегация, которая находится сейчас на переговорах в Женеве, которые, как вижу по сообщениям, только что завершились, тоже имела чёткие указания действовать в рамках этого понимания, этих зафиксированных сторонами аспектов <…>, которые были в виде понимания достигнуты в ходе российско-американского саммита на Аляске», — сказала спикер дипломатического ведомства.