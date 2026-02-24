Карасин рассказал о хорошем знаке после переговоров в Женеве

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин положительно оценил тот факт, что участники трёхсторонних переговоров в Женеве воздерживаются от публичных заявлений о деталях встреч. Такое поведение, по мнению сенатора, свидетельствует о конструктивном характере диалога. Своей точкой зрения политик поделился во время общения с газетой «Известия».

«Переговорный процесс — очень сложное многоступенчатое мероприятие. И, судя по тому, что участвующие в переговорах стороны — Россия, Соединённые Штаты и Украина — стараются ничего не предавать гласности, это неплохой знак. Значит, речь идёт о решении вполне конкретных вопросов. Если всё это сделать публичным, ничего из этого не выйдет», — заявил Карасин.

Он также обратил внимание на отсутствие резких заявлений с украинской стороны, что, по его словам, подтверждает: диалог продолжается и носит рабочий характер.

Напомним, встреча делегаций России, США и Украины состоялась в Женеве 17–18 февраля. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По итогам второго дня он охарактеризовал дискуссии как «тяжёлые, но деловые».

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас обозначила позицию, с которой ЕС намерен подходить к переговорам с Москвой по урегулированию украинского кризиса. По итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС она перечислила ключевые элементы, которые Брюссель считает отправной точкой для диалога. В их числе — соблюдение территориальной целостности и компенсация нанесённого ущерба.