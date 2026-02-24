Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 февраля, 00:34

Карасин рассказал о хорошем знаке после переговоров в Женеве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mijansk786

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин положительно оценил тот факт, что участники трёхсторонних переговоров в Женеве воздерживаются от публичных заявлений о деталях встреч. Такое поведение, по мнению сенатора, свидетельствует о конструктивном характере диалога. Своей точкой зрения политик поделился во время общения с газетой «Известия».

«Переговорный процесс — очень сложное многоступенчатое мероприятие. И, судя по тому, что участвующие в переговорах стороны — Россия, Соединённые Штаты и Украина — стараются ничего не предавать гласности, это неплохой знак. Значит, речь идёт о решении вполне конкретных вопросов. Если всё это сделать публичным, ничего из этого не выйдет», — заявил Карасин.

Он также обратил внимание на отсутствие резких заявлений с украинской стороны, что, по его словам, подтверждает: диалог продолжается и носит рабочий характер.

Напомним, встреча делегаций России, США и Украины состоялась в Женеве 17–18 февраля. Российскую сторону возглавлял помощник президента Владимир Мединский. По итогам второго дня он охарактеризовал дискуссии как «тяжёлые, но деловые».

Ограничение миссии России при ЕС противодействует дипломатическим контактам
Ограничение миссии России при ЕС противодействует дипломатическим контактам

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас обозначила позицию, с которой ЕС намерен подходить к переговорам с Москвой по урегулированию украинского кризиса. По итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС она перечислила ключевые элементы, которые Брюссель считает отправной точкой для диалога. В их числе — соблюдение территориальной целостности и компенсация нанесённого ущерба.

Больше аналитики о конфликтах, союзах и политических трендах — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Виталий Приходько
  • Новости
  • Россия
  • США
  • Украина
  • Переговоры по Украине
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar