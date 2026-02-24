Ограничение миссии России при ЕС противодействует дипломатическим контактам

Решение главы дипломатии Евросоюза ограничить численность российской миссии при ЕС направлено на срыв переговоров по Украине. Такое заявление сделали журналистам в дипмиссии РФ при Евросоюзе.

Там расценили действия Каи Каллас как очередной недружественный шаг. В постпредстве подчеркнули, что этот сигнал Брюссель посылает на фоне продолжающихся переговоров.

«Такой публичный сигнал «есовский» Брюссель посылает России на фоне продолжающихся переговоров по мирному урегулированию на Украине, очевидно, с целью помешать соответствующим дипломатическим контактам», — считают в дипмиссии.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кайя Каллас объявила о сокращении российской миссии при Евросоюзе. Она заявила, что приняла решение ограничить её численность 40 сотрудниками. Одновременно Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран ЕС не смогли согласовать новый пакет антироссийских санкций. По её словам, препятствием для этого стали позиции Словакии и Венгрии. Переговоры с властями этих стран ведутся на всех уровнях.