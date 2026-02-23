Каллас назвала отправную точку ЕС для начала переговоров с Россией по Украине

Глава евродипломатии Кая Каллас обозначила позицию, с которой ЕС намерен подходить к переговорам с Москвой по урегулированию украинского кризиса. По итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС она перечислила ключевые элементы, которые Брюссель считает отправной точкой для диалога. В их числе — соблюдение территориальной целостности, и компенсация нанесённого ущерба.

«Они должны быть базовой отправной точкой. Поэтому прежде чем говорить с Москвой, мы должны ясно понимать, о чём мы хотим с ней говорить», — заявила Каллас.

Ранее Кайя Каллас сообщила, что главы МИД стран Евросоюза не достигли соглашения по 20-му пакету санкций против России. По её словам, Словакия и Венгрия являются препятствием для принятия нового пакета санкций. Каллас отметила, что ведутся переговоры с властями обеих стран на всех уровнях.