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Опубликовано 25 февраля, 23:35

Трамп и Зеленский не сошлись в планах по срокам завершения конфликта

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff

Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом выразил надежду, что украинский конфликт удастся урегулировать до конца года. Американский лидер заявил, что он хочет завершить войну за один месяц. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на украинского чиновника.

Издание отметило, что тридцатиминутный разговор стал первой беседой Трампа и Зеленского после их встречи в Давосе в январе.

По информации неназванных украинских чиновников, Зеленский рассчитывает завершить конфликт в текущем году. Однако Трамп ответил, что война продолжается слишком долго, и он предпочёл бы закончить её в течение месяца.

Зеленский усомнился в надёжности Трампа и понадеялся на его уход с поста президента
Зеленский усомнился в надёжности Трампа и понадеялся на его уход с поста президента

Напомним, телефонный разговор между Трампом и Зеленским состоялся вечером 25 февраля и длился полчаса. Глава киевского режима сообщил, что стороны обсудили подготовку к трёхсторонней встрече в начале марта. Зеленский надеется, что эта встреча откроет путь к переговорам на уровне лидеров.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Лия Мурадьян
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