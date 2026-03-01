Владимир Зеленский оказался перед жёстким выбором: либо выбить личные гарантии безопасности, либо торпедировать переговоры, чтобы отсрочить конец войны. Такое мнение в программе «Мы в курсе» высказал политик, депутат Верховной Рады в 2006–2014 годах Владимир Олейник.

По словам эксперта в комментарии «Царьграду», глава киевского режима всерьёз опасается участи экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и рискует оказаться за решёткой после утраты власти. Выборы, которые должны пройти после завершения конфликта, сделают его отставку неизбежной. Поэтому Зеленский заинтересован либо в персональных гарантиях от Запада, либо в затягивании боевых действий.

Олейник обратил внимание, что давление на Киев со стороны иностранных кураторов усиливается. На Мюнхенской конференции по безопасности западные союзники с улыбкой поставили украинскому лидеру ультиматум, публично демонстрируя поддержку.

«Правильной дорогой, мол, идёшь, Зеленский. Будешь дальше выполнять наши указания — закроем глаза на некоторые твои преступления», — описал позицию Запада политик, напомнив, что ни один европейский или американский представитель не задал вопросов о коррупции, хотя воровали деньги налогоплательщиков разных стран.

Пока в мирном соглашении не появится пункт о личной безопасности, Зеленский будет всячески тормозить процесс, считает эксперт. Отсюда и бесконечные «хотелки»: гарантии на 30 лет, обещания сбивать российские ракеты и прочие условия, призванные отложить подписание мира.

Олейник также затронул внутренний конфликт в украинской переговорной группе, который, по его данным, разворачивается между агентами влияния ЦРУ и MI6. Новый глава офиса президента Кирилл Буданов*, ориентированный на американцев, требует немедленно принимать условия президента США Дональда Трампа, тогда как связанная с Британией часть команды настаивает на продолжении войны.

На днях Владимир Зеленский признался, что не считает Дональда Трампа своим союзником в противостоянии с Россией. По словам главы киевского режима, американский президент с самого начала занял нейтральную позицию и видит себя исключительно в роли посредника между ним и главой РФ Владимиром Путиным, а не сторонником Киева.

