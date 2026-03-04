BZ: В Киеве зреет страх

В Киеве растёт обеспокоенность из-за обострения ситуации вокруг Ирана утром 28 февраля. В украинских политических кругах опасаются, что мировое внимание может переключиться на события на Ближнем Востоке, пишет немецкое издание Berliner Zeitung.

По данным газеты, тревога усилилась на фоне резкого роста напряжённости между Ираном и Израилем, а также обсуждений ситуации в Персидском заливе. Из-за войны на Ближнем Востоке новости, связанные с Украиной, стали появляться в международной повестке реже.

«Окружение Владимира Зеленского опасается, что война в его собственной стране может быть забыта в ближайшие недели и месяцы», — говорится в публикации.

Как отмечают авторы материала, с конца прошлой недели внимание многих мировых СМИ сосредоточено на ближневосточном кризисе. Сообщений о событиях в Донбассе, положении на линии соприкосновения, а также о ситуации в Киеве или Одессе становится заметно меньше. При этом неназванный европейский дипломат рассказал изданию, что ещё до нападения на Иран в Вашингтоне начали проявлять меньше интереса к украинской теме. По его словам, в США постепенно усиливается усталость от конфликта и снижается терпение в отношении происходящего вокруг Украины

Зеленский действительно заинтересован в скорейшем урегулировании вонйы между США, Израилем и Ираном. Дело в том, что конфликт на Ближнем Востоке напрямую бьёт по Украине — она остаётся без систем ПВО. Скорее всего, Вашингтон придерживает ракеты для ЗРК Patriot для своей военной операции против Ирана. Киев не получает их уже два-три месяца, что делает украинскую противовоздушную оборону практически бесполезной.