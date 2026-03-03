Владимир Путин
3 марта, 15:10

Зеленский предложил Аль-Нахайяну защитить ОАЭ, позабыв об Украине

Обложка © Wikipedia / president.az, © Shutterstock / FOTODOM / UkrPictures

Владимир Зеленский провёл телефонные переговоры с президентом ОАЭ Мухаммадом бен Заидом Аль-Нахайяном. Он сообщил в своих социальных сетях, что обсудил с ним возможную помощь Украины Эмиратам в связи с атаками Ирана на регион.

«Мы обсудили, как мы можем помочь в этой ситуации и поддержать защиту жизни. Договорились, что команды будут работать над этим», — написал он.

Кроме того, политики затронули ключевые аспекты войны на Ближнем Востоке. Зеленский также выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате ударов Ирана.

Зеленский действительно заинтересован в скорейшем урегулировании конфликта между США, Израилем и Ираном. Дело в том, что война на Ближнем Востоке напрямую бьёт по Украине — она остаётся без систем ПВО. Скорее всего, Вашингтон придерживает ракеты для ЗРК Patriot для своей операции против Ирана. Киев не получает их уже два-три месяца, что делает украинскую противовоздушную оборону практически бесполезной. Чтобы снова выпросить хоть какую-то помощь у Запада, глава киевского режима готов помогать всем.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Наталья Афонина
