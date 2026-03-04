Мерц пригрозил Трампу провалом любой сделки по Украине без ЕС

Любая сделка по урегулированию конфликта на Украине без Европы обречена на провал. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Его слова цитирует Börse.

«Мы не готовы принять соглашение, которое будет достигнуто без нашего участия. Только мир, который поддерживает и легитимизирует Европа, может быть по-настоящему прочным», — сказал немецкий политик.

По его словам, без ЕС невозможны ни гарантии безопасности, ни восстановление, ни евроинтеграция Украины. немецкий канцлер подчеркнул, что Европа не останется в стороне, и напомнил США о колоссальной роли, которую Евросоюз уже играет в поддержке Киева.

ЕС действительно тратит огромнейшие деньги для того, чтобы Украина могла воевать и держаться на плаву. Ранее Life.ru рассказывал, что с февраля 2022 года по февраль 2026-го Евросоюз перечислил Киеву 88,9 миллиарда долларов. Из этой суммы 56,9 миллиарда составили прямые выплаты, а около 32 миллиардов — кредиты, обеспеченные доходами от замороженных российских активов.