Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 марта, 06:26

Мерц пригрозил Трампу провалом любой сделки по Украине без ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Любая сделка по урегулированию конфликта на Украине без Европы обречена на провал. Об этом канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил на встрече с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне. Его слова цитирует Börse.

«Мы не готовы принять соглашение, которое будет достигнуто без нашего участия. Только мир, который поддерживает и легитимизирует Европа, может быть по-настоящему прочным», — сказал немецкий политик.

По его словам, без ЕС невозможны ни гарантии безопасности, ни восстановление, ни евроинтеграция Украины. немецкий канцлер подчеркнул, что Европа не останется в стороне, и напомнил США о колоссальной роли, которую Евросоюз уже играет в поддержке Киева.

Мерц указал на дилемму из-за ударов США и Израиля по Ирану
Мерц указал на дилемму из-за ударов США и Израиля по Ирану

ЕС действительно тратит огромнейшие деньги для того, чтобы Украина могла воевать и держаться на плаву. Ранее Life.ru рассказывал, что с февраля 2022 года по февраль 2026-го Евросоюз перечислил Киеву 88,9 миллиарда долларов. Из этой суммы 56,9 миллиарда составили прямые выплаты, а около 32 миллиардов — кредиты, обеспеченные доходами от замороженных российских активов.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Фридрих Мерц
  • ЕС
  • Германия
  • Украина
  • США
  • Дональд Трамп
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar