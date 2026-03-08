«Вам не стыдно?» Зеленскому прочат потерю Трампа из-за венгерского скандала
Филиппо заявил, что Зеленский потеряет поддержку Трампа после скандала с Венгрией
Обложка © ТАСС / Zuma
Владимир Зеленский повёл себя самым глупым образом, когда начал угрожать руководству Венгрии из-за конфискованных денег, вместо того чтобы признаться в собственной оплошности. Всё это может лишить киевский режим поддержки американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил в эфире YouTube-канала лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
«Вам не стыдно? Надо признать свою оплошность, а не угрожать Венгрии из-за этих денег. Но сама ситуация — это просто пощёчина Зеленскому, хотя и совершенно справедливая», — сказал он.
Политик уверен, что ничего подобного раньше в мире не случалось, и Зеленский первым повёл себя как некий криминальный авторитет. Его поведение разозлило и Будапешт, и Брюссель, подчеркнул Филиппо.
Напомним, Венгрия не вернула Украине инкассаторские машины с 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота, которые шли транзитом в Киев и имели неясный источник происхождения. Это разозлило Владимира Зеленского. Он осмелился на угрозы в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Украинский политик заявил, что может передать его адрес ВСУ, и те «пообщаются с ним на своём языке». В ответ премьер предложил Зеленскому прекратить угрозы и пообещал перейти к серьёзным мерам.
Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.