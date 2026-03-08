Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 марта, 08:03

«Вам не стыдно?» Зеленскому прочат потерю Трампа из-за венгерского скандала

Филиппо заявил, что Зеленский потеряет поддержку Трампа после скандала с Венгрией

Обложка © ТАСС / Zuma

Обложка © ТАСС / Zuma

Владимир Зеленский повёл себя самым глупым образом, когда начал угрожать руководству Венгрии из-за конфискованных денег, вместо того чтобы признаться в собственной оплошности. Всё это может лишить киевский режим поддержки американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил в эфире YouTube-канала лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Вам не стыдно? Надо признать свою оплошность, а не угрожать Венгрии из-за этих денег. Но сама ситуация — это просто пощёчина Зеленскому, хотя и совершенно справедливая», — сказал он.

Политик уверен, что ничего подобного раньше в мире не случалось, и Зеленский первым повёл себя как некий криминальный авторитет. Его поведение разозлило и Будапешт, и Брюссель, подчеркнул Филиппо.

Зеленский раскритиковал ЕС за задержку санкций и помощи Украине
Зеленский раскритиковал ЕС за задержку санкций и помощи Украине

Напомним, Венгрия не вернула Украине инкассаторские машины с 40 млн долларов, 35 млн евро и 9 кг золота, которые шли транзитом в Киев и имели неясный источник происхождения. Это разозлило Владимира Зеленского. Он осмелился на угрозы в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана. Украинский политик заявил, что может передать его адрес ВСУ, и те «пообщаются с ним на своём языке». В ответ премьер предложил Зеленскому прекратить угрозы и пообещал перейти к серьёзным мерам.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дональд Трамп
  • США
  • Венгрия
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar