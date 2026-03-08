Владимир Зеленский повёл себя самым глупым образом, когда начал угрожать руководству Венгрии из-за конфискованных денег, вместо того чтобы признаться в собственной оплошности. Всё это может лишить киевский режим поддержки американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил в эфире YouTube-канала лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«Вам не стыдно? Надо признать свою оплошность, а не угрожать Венгрии из-за этих денег. Но сама ситуация — это просто пощёчина Зеленскому, хотя и совершенно справедливая», — сказал он.

Политик уверен, что ничего подобного раньше в мире не случалось, и Зеленский первым повёл себя как некий криминальный авторитет. Его поведение разозлило и Будапешт, и Брюссель, подчеркнул Филиппо.