Владимир Путин
Файлы Эпштейна
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 марта, 07:33

Politico: Зеленский рискует потерять союзников из-за резкой риторики лидеров ЕС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Окружение главы украинского режима Владимира Зеленского выражает обеспокоенность его участившимися выпадками в адрес союзников страны. По мнению близких, такая риторика может навредить поддержке Киева. Об этом сообщило газета Politico.

«Даже близкие к Зеленскому предупреждают, что такая риторика рискует оттолкнуть тех самых партнёров, от которых Украина зависит в плане денег, оружия и дипломатической поддержки», — говорится в материале.

В последние недели Зеленский всё чаще критикует европейских лидеров за медленные шаги по оказанию помощи и ставит под сомнение подход президента США Дональда Трампа к конфликту. Издание также упоминает перепалку между Зеленским и премьером Венгрии Виктором Обраном, которая привлекла внимание западных СМИ. По словам бывшего советника Зеленского по внешней политике, дополнительная критика пока не приносит ощутимых результатов и может навредить имиджу Украины среди союзников.

Профессор Мюллерсон считает, что Зеленский полностью лишился рассудка
Профессор Мюллерсон считает, что Зеленский полностью лишился рассудка

Ранее сообщалось, что агрессивная риторика Владимира Зеленского вызывает серьёзное беспокойство в Европе. Украинский лидер ведёт себя почти как «хулиган всей Европы». Из-за усиливающейся жёсткости действий Зеленского всё больше стран ЕС начинают рассматривать Украину как потенциальную угрозу безопасности на континенте.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Владимир Зеленский
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar