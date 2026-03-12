Окружение главы украинского режима Владимира Зеленского выражает обеспокоенность его участившимися выпадками в адрес союзников страны. По мнению близких, такая риторика может навредить поддержке Киева. Об этом сообщило газета Politico.

«Даже близкие к Зеленскому предупреждают, что такая риторика рискует оттолкнуть тех самых партнёров, от которых Украина зависит в плане денег, оружия и дипломатической поддержки», — говорится в материале.

В последние недели Зеленский всё чаще критикует европейских лидеров за медленные шаги по оказанию помощи и ставит под сомнение подход президента США Дональда Трампа к конфликту. Издание также упоминает перепалку между Зеленским и премьером Венгрии Виктором Обраном, которая привлекла внимание западных СМИ. По словам бывшего советника Зеленского по внешней политике, дополнительная критика пока не приносит ощутимых результатов и может навредить имиджу Украины среди союзников.

Ранее сообщалось, что агрессивная риторика Владимира Зеленского вызывает серьёзное беспокойство в Европе. Украинский лидер ведёт себя почти как «хулиган всей Европы». Из-за усиливающейся жёсткости действий Зеленского всё больше стран ЕС начинают рассматривать Украину как потенциальную угрозу безопасности на континенте.