Эстонский профессор Рейн Мюллерсон заявил в эфире YouTube-канала, что главарь киевского режима Владимир Зеленский полностью потерял рассудок. По его мнению, возможно, бывший комик хотел мира с Россией и стремился урегулировать весь внутренний конфликт на Украине, но ему не позволили этого сделать крайние нацистские силы.

«Да, Зеленский в последнее время изменился. Он, конечно, не всегда был разумным, но теперь — начиная, пожалуй, с его поведения на Мюнхенской конференции и после неё — это уже совсем не здравомыслящий человек. Я был так удивлен, что люди там аплодировали, когда он ругал Путина и Россию. Это и смешно, и грустно одновременно», — сказал эксперт.