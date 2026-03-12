Профессор Мюллерсон считает, что Зеленский полностью лишился рассудка
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News
Эстонский профессор Рейн Мюллерсон заявил в эфире YouTube-канала, что главарь киевского режима Владимир Зеленский полностью потерял рассудок. По его мнению, возможно, бывший комик хотел мира с Россией и стремился урегулировать весь внутренний конфликт на Украине, но ему не позволили этого сделать крайние нацистские силы.
«Да, Зеленский в последнее время изменился. Он, конечно, не всегда был разумным, но теперь — начиная, пожалуй, с его поведения на Мюнхенской конференции и после неё — это уже совсем не здравомыслящий человек. Я был так удивлен, что люди там аплодировали, когда он ругал Путина и Россию. Это и смешно, и грустно одновременно», — сказал эксперт.
Ранее Зеленский выступил с заявлением о формате будущих переговоров по урегулированию конфликта. По его мнению, Европейский Союз обязательно должен присутствовать за столом переговоров. Бывший комик отдельно выделил роль Германии. Он считает, что Берлин способен внести весомый вклад в обсуждение дальнейшей судьбы региона.
