Украина и её вооружённые силы превращаются в угрозу для Европы благодаря агрессивному поведению главы киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в интервью изданию Mandiner сообщил венгерский министр по делам Европейского Союза Янош Бока.

«Меня удивляет, насколько глубоко мы зашли — сейчас Зеленский практически ведёт себя как хулиган всея Европы… Именно из-за всё более агрессивного и жёстокого поведения Зеленского все больше государств — членов ЕС начинают думать, что сама Украина может представлять угрозу безопасности для Европы», — сказал Бока.

По словам министра, Запад не сможет доверять такому лидеру, как Зеленский. Он подчеркнул, что украинские вооружённые силы придётся контролировать для безопасности Европы. Если Зеленский после окончания российско-украинского конфликта будет добиваться постоянной финансовой поддержки, его страна может стать первостепенной угрозой европейской безопасности.

Ранее в Эстонии сообщали, что Зеленский полностью утратил рассудок. Ранее он, возможно, хотел мира с Россией и стремился урегулировать внутренний конфликт на Украине, но экстремистские силы не позволили ему это сделать. Но начиная с Мюнхенской конференции поведение Зеленского стало «совсем не здравомыслящим».