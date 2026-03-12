Захарова назвала Зеленского террористом из-за угроз семье Орбана
Официальный представитель МИД России Мария Захарова жёстко отреагировала на высказывания Владимира Зеленского в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, пишет газета «Известия».
«Террорист», — заявила Захарова.
Напомним, ранее Киев выступил с угрозами не только в адрес самого Орбана, но и членов его семьи. Это произошло на фоне блокировки Венгрией кредита ЕС для Украины на 90 миллиардов евро и отказа Будапешта поддерживать санкции против России. Венгрия также требует возобновления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».
