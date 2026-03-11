Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник раскритиковал заявления Владимира Зеленского о наличии у Киева неких «козырей» в противостоянии с Россией. В беседе с Life.ru он заявил, что главарь киевского режима блефует, а его карты — не более чем иллюзия.

Напомним, ранее Зеленский в интервью ирландскому блогеру Кейлину Робертсону заявил, что у Украины есть «карты» и что мир наконец это понял. По его словам, речь идёт об уникальном боевом опыте и развитом производстве вооружений, которые позволяют Киеву помогать даже таким партнёрам, как США. Он также выразил гордость тем, что Украина способна оказать поддержку американским силам в Иордании.

Это карты шулера. Блефует парень. Знаете, король-то голый, все это видят. Денег у Зеленского нет, он сейчас реально сидит и думает, что будет в апреле. Там Евросоюз уже понял, что 90 миллиардов блокированы. Теперь как-то через прибалтов, которые дадут, и северные страны какие-то дадут ему двусторонний кредит на 30 миллиардов. Но это так, на полдня. Разгребут моментально. Теперь вопрос об оружии. Какие карты, когда буквально министр обороны Германии сказал, что мы тут сбросимся и найдём 35 ракет Patriot. Уже нет вопросов о комплексах. Владимир Олейник Экс-депутат Верховной рады

Экс-депутат Рады также усомнился в способности Киева помочь США в Персидском заливе, как ранее намекал Зеленский. По его словам, для этого пришлось бы снимать подразделения с фронта, что мгновенно ослабило бы оборону Одессы и Харькова. Истинную причину такой инициативы Олейник видит в личных интересах Зеленского — именно в этом регионе находятся его недвижимость и счета.

«Поэтому никаких реальных карт у него нет. Это скорее карты шулера — блеф. Бывает, смотришь на человека: он улыбается и говорит, что у него на руках козыри, но по этой улыбке видно — человек пустой, как барабан», — отметил он.

Экс-депутат Рады подчеркнул, что всё определяется тем, как протекают дела в зоне боевых действия. Если Россия полностью возьмёт под контроль ДНР, рассуждать о «судьбоносных километрах» станет бессмысленно. Поэтому, резюмировал он, никаких козырей у Зеленского нет — всё это пустой блеф.

Ранее стали известны данные о подземных сооружениях на Украине, в том числе о бункере, где первые два года конфликта находился Владимир Зеленский. Речь идёт об объекте ЧЗ-417, расположенном в центре Киева. Убежище уходит в землю на 93 метра — это уровень залегания красной ветки столичного метро.