«Это пиар»: Трамп резко высказался о «помощи» Киева на Ближнем Востоке

Заявления Киева о помощи США в противостоянии с Ираном вызвали жёсткую реакцию в Вашингтоне. По данным американских СМИ, президент США Дональд Трамп дал понять, что никакой поддержки со стороны Украины он не увидел.

Как рассказала журналистка Стефани Рул в эфире MS Now, она лично задала этот вопрос главе Белого дома. По её словам, ответ оказался предельно прямым и без дипломатических формулировок.

«Я спросила о помощи и поддержке со стороны Украины. И он сказал, что они ничего не сделали, что всё, о чём говорит Зеленский... делает исключительно в политических и пиар-целях», – передала Рул.

Таким образом, слова Владимира Зеленского о возможном участии Киева в поддержке партнёров на Ближнем Востоке в США восприняли скептически. В окружении Трампа, судя по заявлениям, не считают подобные инициативы реальным вкладом в операции против Ирана.

Ранее Life.ru писал, что Владимир Зеленский говорил о готовности Киева подключиться к защите стран Ближнего Востока от атак Ирана. Он утверждал, что украинские специалисты могут работать на месте и уже ведутся соответствующие переговоры.