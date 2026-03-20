20 марта, 20:08

Трамп раскрыл интенсивность переговоров по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по украинскому урегулированию проходят практически ежедневно. По его словам, стороны демонстрируют значительный прогресс.

Выступая перед журналистами у Белого дома, американский лидер выразил уверенность, что конфликт будет урегулирован. Деталей он не привёл, но подчеркнул интенсивность и результативность дипломатического процесса.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что российская делегация не будет принимать участия во встрече по Украине, которая состоится в США 21 марта. Локация следующего раунда переговоров с участием России пока не определена.

Артём Гапоненко
