Трамп раскрыл интенсивность переговоров по Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры по украинскому урегулированию проходят практически ежедневно. По его словам, стороны демонстрируют значительный прогресс.
Выступая перед журналистами у Белого дома, американский лидер выразил уверенность, что конфликт будет урегулирован. Деталей он не привёл, но подчеркнул интенсивность и результативность дипломатического процесса.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объявил, что российская делегация не будет принимать участия во встрече по Украине, которая состоится в США 21 марта. Локация следующего раунда переговоров с участием России пока не определена.
