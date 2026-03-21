Следующий раунд переговоров по Украине может снова пройти в Швейцарии
Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут продолжиься в Швейцарии. Такое заявление сделал глава МИД конфедерации Иньяцио Кассис в интервью газете Le Temps.
На вопрос издания о возможности повторного проведения встреч в Швейцарии министр ответил утвердительно. Он также подчеркнул, что конфедерация обладает необходимыми ресурсами для организации подобного мероприятия.
«Думаю, что да», — сказал чиновник.
На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что локация и дата нового раунда переговоров по Украине пока не определена. По его словам, в Кремле надеются, что пауза в дипломатическом процессе носит временный характер.
