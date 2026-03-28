Украинский военнопленный Дмитрий Литвин рассказал о системных внесудебных расправах над сослуживцами, которые отказываются отправляться на передовую. По словам собеседника РИА «Новости», в его подразделении это обычная практика.

Литвин, осуждённый на Украине за непреднамеренное убийство, подписавший контракт с полком «Да Винчи». По словам пленного, одного из его сослуживцев казнили товарищи за отказ выполнять приказ.

«Это уже не просто какая-то единичная история. Об этом все говорят, что это практикуется», — заявил пленный, уточнив, что таких отказников командование и личный состав фактически «пускают в расход».

Полк «Да Винчи» был сформирован на базе добровольческих подразделений, ранее входивших в запрещённую в РФ террористическую организацию «Правый сектор»*.

