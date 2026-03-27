27 марта, 12:53

Один человек погиб и ещё двое ранены при ударах ВСУ по Белгородской области

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

В Белгородской области в результате ударов украинских беспилотников погиб мирный житель, ещё два человека получили ранения. О произошедшем сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В селе Маломихайловка Шебекинского округа дрон атакован автомобиль — мужчина скончался на месте от полученных травм. В селе Нежеголь того же округа удар беспилотника пришёлся по ГАЗели: водитель с осколочными ранениями живота доставлен в Шебекинскую ЦРБ.

В городе Грайворон при отражении атаки дрона множественные осколочные ранения получил боец подразделения «Орлан». Сослуживцы оказали ему первую помощь и доставили в Грайворонскую ЦРБ, а для продолжения лечения пострадавшего переведут в городскую больницу №2 Белгорода.

Сегодня утром произошёл налёт беспилотников на Вологодскую область. Целью атаки были объекты промышленности региона. О жертвах, пострадавших или разрушениях не сообщалось.

BannerImage
Юрий Лысенко
