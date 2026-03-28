Российские войска освободили Брусовку в ДНР
Российский военнослужащий в зоне проведения СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Российская армия продолжает продвигаться по всей линии фронта. За минувшие сутки подразделения группировки войск «Запад» освободили населённый пункт Брусовка в ДНР, сообщило Минобороны. Это позволило улучшить тактическое положение наших бойцов.
«В результате активных и решительных действий освобождён населённый пункт Брусовка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что ВС РФ силы за неделю нанесли один массированный и пять групповых ударов по военным объектам на территории Украины. Это стало ответом на террористические атаки по гражданским объектам в России.
