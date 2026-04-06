Сводка СВО на 6 апреля. ВС РФ жмут ВСУ к Верхней Терсе и гонят от Запорожья, Киев жжёт резервы на Сумщине, Зеленский ищет альянс с Сирией Оглавление Курская область, 6 апреля Запорожская область, 6 апреля Харьковская область, 6 апреля Донецкая Народная Республика, 6 апреля Карта СВО на 6 апреля 2026 года Зеленский ищет поддержки в Сирии Наступление Армии России вынуждает Киев бросать резервы к Запорожью и в Сумскую область, в Харьковской области горят украинские дроноводы, Зеленский обсудил с бывшим главой террористов военное сотрудничество — дайджест Life.ru. 5 апреля, 21:07

Курская область, 6 апреля

Подразделения группировки «Север» продолжают выполнять задачу по созданию буферной зоны вдоль границ России. ВС РФ ударили по украинским боевикам в окрестностях восьми населённых пунктов.

В Шосткинском районе Сумской области ВСУ не прекращают попыток отбить потерянные позиции. Из-за массовых потерь в 33-м и 210-м штурмовых полках киевское командование перебрасывает на участок боевиков из тыловых районов.

К границам Курской области Киев отправил солдат двух соединений. Боевики 17-й тяжёлой механизированной бригады недавно закончили подготовку, а уже должны остановить натиск «северян». В небе над Курской областью за сутки сбили 48 беспилотников.

Запорожская область, 6 апреля

Группировка «Восток» наступает от Гуляйполя. Бойцы нашей армии уничтожают логистику противника западнее линии фронта от Риздвянки до Верхней Терсы. Штурмовики вклиниваются в оборону ВСУ, чтобы продвинуться в направлении Воздвиженки, Верхней Терсы и Комсомольского.

— Противник за прошедшие сутки активных действий не вёл, сосредоточившись на ротации и усилении переднего края, готовясь к продолжению наступательных действий, накапливая штурмовые подразделения вдоль всей линии фронта, — пишут авторы ресурса «Воин DV».

За сутки наши подразделения в Запорожской области вскрыли 12 мобильных групп ВСУ. По ним нанесли удары — и Киев потерял до роты солдат, а также россыпь техники — от пикапов до танков.

Украинские боевики пытаются закрепиться в Степногорске и в Приморском, но встречают ожесточённое сопротивление. Напомним, что от Приморского до окраин Запорожья — Коммунарского района — около 15 километров по прямой.

Харьковская область, 6 апреля

Киевское командование перебросило на Купянское направление дополнительные расчёты операторов беспилотников. Обстановка на участке очень сложная.

— В самом Купянске также идёт преимущественно дистанционное уничтожение сил противника, но штурмовые группы в городе пока не продвигаются, — пишет «Дневник десантника».

В Волчанском районе Харьковской области наши бойцы уничтожили пункт управления дронами ВСУ. Расположение важного отряда противника вскрыли в селе Волоховка.

— По цели незамедлительно нанесли поражение бойцы 71-й дивизии, которые сожгли дорогостоящее оборудование противника в пункте временной дислокации ВСУ, — отметили авторы канала «Северный ветер».

Операторы БПЛА поразили дроны, артиллерию и другую технику ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Донецкая Народная Республика, 6 апреля

В ДНР противник потерял сразу два склада с боеприпасами и вооружением. Также ВС РФ уничтожили больше 500 украинских боевиков.

В числе потерь ВСУ и французская колёсная гаубица Caesar, а также танк, два артиллерийских орудия и шесть бронеавтомобилей.

В направлении Славянска группировка «Запад» уничтожила ценную станцию для противодействия артиллерии RADA израильского производства. Кроме того, украинские формирования потеряли американский бронетранспортёр М113.

Карта СВО на 6 апреля 2026 года

Карта СВО на 6 апреля 2026 года. Бойцы группировки «Восток» выровняли фронт между Горьким и Мирным. Фото © Telegram / divgen

Зеленский ищет поддержки в Сирии

— Готов работать вместе, чтобы возможности наших государств и народов увеличивались, — прокомментировал Зеленский свой визит в Сирию.

В ближневосточное государство он прибыл в рамках своей поездки по арабским государствам.

Зеленский провёл переговоры с президентом Сирии Ахмедом аш-Шараа и договорился работать вместе.

— Обсудили ситуацию в регионе и обстоятельства конфликта России против Украины. Благодарен за поддержку, — подытожил Зеленский.

Главарь киевского режима подчеркнул, что у двух государств есть точки соприкосновения. Например, в военной сфере.

Авторы Артём Артёмов