Путин: ВВП России вырос на 1,3% во втором квартале

Президент Владимир Путин заявил, что ВВП России в первом полугодии вырос на 0,6%, а во втором квартале — на 1,3%. Об этом он сказал на заседании Совета по стратегическому развитию, где обсуждался план структурных изменений в экономике до 2030 года.

«Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%», — объяснил глава государства.

Несмотря на внешнее давление и санкции, российская экономика продолжает адаптироваться. Рост во втором квартале оказался выше, чем в первом, что может свидетельствовать о постепенном восстановлении деловой активности. Впрочем, говорить об уверенном тренде пока рано — многое будет зависеть от инвестиционной динамики и потребительского спроса во второй половине года.

На заседании Владимир Путин заявил, что экономический рост в России сохраняется, хотя темпы пока скромные. Он отметил, что ВВП растёт примерно на 1%, и это позитивный, хотя и небольшой, результат.