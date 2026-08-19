Путин назвал экономическую динамику в РФ скромной, но позитивной

Экономическая динамика в России остаётся положительной, хотя темпы роста сейчас невысокие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%», — сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия сохраняет четвёртое место в мире по объёму ВВП по паритету покупательной способности, уступая только Китаю, США и Индии. По словам президента, среди европейских стран РФ по этому показателю остаётся на первом месте.