Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 августа, 12:25

Путин назвал экономическую динамику в РФ скромной, но позитивной

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Экономическая динамика в России остаётся положительной, хотя темпы роста сейчас невысокие. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Как показывают статистические данные, экономическая динамика в целом скромная, но позитивная. Прирост валового внутреннего продукта находится на отметке около 1%», — сказал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

Путин 19 августа проведёт заседание Госсовета по плану изменений в экономике РФ
Путин 19 августа проведёт заседание Госсовета по плану изменений в экономике РФ

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия сохраняет четвёртое место в мире по объёму ВВП по паритету покупательной способности, уступая только Китаю, США и Индии. По словам президента, среди европейских стран РФ по этому показателю остаётся на первом месте.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Экономика РФ
  • Экономика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar