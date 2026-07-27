Экономика РФ сохраняет четвёртую позицию в мировом рейтинге по ППС, заявил Путин

Владимир Путин подтвердил статус России как одной из ведущих экономических держав мира. По словам президента, наша страна прочно удерживает четвёртое место в глобальном списке по ВВП (ППС), опережая все европейские государства. Впереди России остаются только три крупнейшие экономики: Китай, Соединённые Штаты и Индия.

«Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать четвертое место в мире после Китая, США и Индии. Четвертое. И первое в Европе», — сказал Путин на встрече с депутатами Госдумы.

Ранее глава государства заявил, что ключевая ставка должна снижаться. Путин назвал это естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики.