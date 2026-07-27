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Регион
27 июля, 12:00

Экономика РФ сохраняет четвёртую позицию в мировом рейтинге по ППС, заявил Путин

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Владимир Путин подтвердил статус России как одной из ведущих экономических держав мира. По словам президента, наша страна прочно удерживает четвёртое место в глобальном списке по ВВП (ППС), опережая все европейские государства. Впереди России остаются только три крупнейшие экономики: Китай, Соединённые Штаты и Индия.

«Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать четвертое место в мире после Китая, США и Индии. Четвертое. И первое в Европе», — сказал Путин на встрече с депутатами Госдумы.

Путин анонсировал масштабную модернизацию российской экономики
Путин анонсировал масштабную модернизацию российской экономики

Ранее глава государства заявил, что ключевая ставка должна снижаться. Путин назвал это естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики.

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Наталья Демьянова
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