Путин заявил, что ключевая ставка должна снижаться

Ключевая ставка в России должна снижаться, на это указывают макроэкономические показатели, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым. Чиновник, встретившийся с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, заявил, что, кажется, в дальнейшем она уверенно может уменьшаться.

«Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», — указал в ответ российский лидер.

Ранее глава РСПП Александр Шохин призвал ЦБ в дальнейшем не повышать ключевую ставку. По его словам, российский бизнес ожидает от регулятора взвешенное решение на следующем заседании.