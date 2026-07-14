Путин заявил, что ключевая ставка должна снижаться
Владимир Путин. Обложка © kremlin.ru
Ключевая ставка в России должна снижаться, на это указывают макроэкономические показатели, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с главой Якутии Айсеном Николаевым. Чиновник, встретившийся с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной, заявил, что, кажется, в дальнейшем она уверенно может уменьшаться.
«Это должно быть. Это и будет естественным процессом, исходя из макроэкономических показателей и стабильности экономики», — указал в ответ российский лидер.
Ранее глава РСПП Александр Шохин призвал ЦБ в дальнейшем не повышать ключевую ставку. По его словам, российский бизнес ожидает от регулятора взвешенное решение на следующем заседании.
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