Шохин призвал ЦБ не повышать ставку на фоне ситуации с топливом

Бизнес рассчитывает, что Центробанк не станет повышать ключевую ставку на заседании 24 июля на фоне ситуации с топливом. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, подорожание топлива действительно создаёт дополнительные риски для экономики, однако решать проблему исключительно ужесточением денежно-кредитной политики было бы ошибкой.

«Было бы неправильно ждать лобовой реакции Центрального банка, а именно — бороться с ростом цен на топливо, который может привести к подорожанию в других секторах, повышением ключевой ставки. Надеемся здесь на благоразумие наших денежно-кредитных властей», — сказал Шохин.

Глава РСПП отметил, что бизнес ожидает от регулятора взвешенного подхода при принятии решения по ключевой ставке с учётом текущей ситуации на топливном рынке.