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13 июля, 11:20

Шохин призвал ЦБ не повышать ставку на фоне ситуации с топливом

Здание Банка России в Москве. Обложка © Life.ru

Здание Банка России в Москве. Обложка © Life.ru

Бизнес рассчитывает, что Центробанк не станет повышать ключевую ставку на заседании 24 июля на фоне ситуации с топливом. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.

По его словам, подорожание топлива действительно создаёт дополнительные риски для экономики, однако решать проблему исключительно ужесточением денежно-кредитной политики было бы ошибкой.

«Было бы неправильно ждать лобовой реакции Центрального банка, а именно — бороться с ростом цен на топливо, который может привести к подорожанию в других секторах, повышением ключевой ставки. Надеемся здесь на благоразумие наших денежно-кредитных властей», — сказал Шохин.

Глава РСПП отметил, что бизнес ожидает от регулятора взвешенного подхода при принятии решения по ключевой ставке с учётом текущей ситуации на топливном рынке.

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Ранее вице-премьер Александр Новак доложил президенту, что ситуация на российском топливном рынке частично стабилизирована благодаря отсрочке плановых ремонтов НПЗ, максимальной загрузке заводов и выводу накопленных запасов. Обстановка остаётся неспокойной, поэтому мониторинг поставок и работы заводов не сворачивается.

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Александра Мышляева
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