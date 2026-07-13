Шохин призвал ЦБ не повышать ставку на фоне ситуации с топливом
Здание Банка России в Москве. Обложка © Life.ru
Бизнес рассчитывает, что Центробанк не станет повышать ключевую ставку на заседании 24 июля на фоне ситуации с топливом. Об этом заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
По его словам, подорожание топлива действительно создаёт дополнительные риски для экономики, однако решать проблему исключительно ужесточением денежно-кредитной политики было бы ошибкой.
«Было бы неправильно ждать лобовой реакции Центрального банка, а именно — бороться с ростом цен на топливо, который может привести к подорожанию в других секторах, повышением ключевой ставки. Надеемся здесь на благоразумие наших денежно-кредитных властей», — сказал Шохин.
Глава РСПП отметил, что бизнес ожидает от регулятора взвешенного подхода при принятии решения по ключевой ставке с учётом текущей ситуации на топливном рынке.
Ранее вице-премьер Александр Новак доложил президенту, что ситуация на российском топливном рынке частично стабилизирована благодаря отсрочке плановых ремонтов НПЗ, максимальной загрузке заводов и выводу накопленных запасов. Обстановка остаётся неспокойной, поэтому мониторинг поставок и работы заводов не сворачивается.
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