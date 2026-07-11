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Регион
11 июля, 10:15

В Крыму количество АЗС со свободной продажей топлива выросло до 99

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Крыму возобновили свободную продажу топлива на 99 заправочных станциях. Об этом сообщила пресс-служба республиканского Минтопэнерго, опубликовав списки АЗС, где в свободном доступе продаётся бензин марок АИ-95 и АИ-95+, а также дизельное топливо.

Днём ранее, в пятницу, топливо в свободной продаже было доступно на 90 станциях региона. В Севастополе в субботу заправиться можно на девяти АЗС сети «Атан», кроме того, в городе продолжается отпуск горючего по QR-кодам, выданным накануне.

Продажи бензина на бирже упали до исторического минимума
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Ранее вице-премьер Александр Новак доложил президенту, что ситуация на российском топливном рынке частично стабилизирована благодаря отсрочке плановых ремонтов НПЗ, максимальной загрузке заводов и выводу накопленных запасов. Однако полного снятия напряжения достичь не удалось, и контроль за поставками и работой предприятий продолжается.

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Анастасия Никонорова
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