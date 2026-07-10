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Регион
10 июля, 08:48

Продажи бензина на бирже упали до исторического минимума

Обложка © Skamai

Обложка © Skamai

С 1 по 8 июля объём продаж бензина на Петербургской бирже опустился до самого низкого показателя за всё время работы площадки — 8,1 тысячи тонн, это в 1,9 раза меньше прежнего уровня. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на Национальное биржевое ценовое агентство.

Продажи АИ-92 и АИ-95 за один торговый день сократились на 10%, а если сравнивать с 8 июня — сразу на 66,7%. Бензин марок АИ-98 и АИ-100 второй день подряд вообще не выставляли на торги.

В агентстве объясняют ситуацию тем, что нефтеперерабатывающие заводы перестали предлагать топливо к продаже. К 9 июля, как отмечает газета, минимум девять российских НПЗ, которые поставляют бензин на биржу, встали на внеплановый ремонт.

Новак заявил о частичной стабилизации ситуации с топливом
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Ранее сообщалось, что после совещания президента с правительством 8 июля власти представили новый набор мер для выравнивания топливного рынка. В июле планируется начать закупку нефтепродуктов за рубежом, ограничить вывоз дизеля за границу, часть ремонтов заводов перенести, а машины с топливом пропускать через границу по «зелёному коридору». Отдельно решено увеличить поставки бензина и дизеля в Крым и Севастополь.

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Вероника Бакумченко
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