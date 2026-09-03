Путин назвал опасной накачку российской экономики деньгами

Вливать в российскую экономику дополнительные деньги — рискованный шаг, который неизбежно ударит по инфляции. Об этом сказал президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Забегать вперёд, накачивать деньги, денежные массы, и рассчитывать на то, что это вообще никак не повлияет на инфляцию, мне кажется, это опаснее», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в нынешних условиях высоких темпов обесценивания денег говорить о перспективном планировании вложений не приходится, так как подобные экономические прогнозы теряют всякий смысл из-за своей недостижимости.

До этого стало известно, что, по оценке главы Минэкономразвития Максима Решетникова, инфляция в стране стабилизировалась. Он указал на последовательную политику Центробанка по постепенному снижению ключевой ставки. По данным министерства, годовая инфляция на 10 августа держалась на уровне 6,05%. Решетников подчеркнул, что эта тенденция понятна всем участникам рынка.