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Опубликовано 3 сентября, 09:07

Путин назвал опасной накачку российской экономики деньгами

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Вливать в российскую экономику дополнительные деньги — рискованный шаг, который неизбежно ударит по инфляции. Об этом сказал президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Забегать вперёд, накачивать деньги, денежные массы, и рассчитывать на то, что это вообще никак не повлияет на инфляцию, мне кажется, это опаснее», — сказал он.

Глава государства подчеркнул, что в нынешних условиях высоких темпов обесценивания денег говорить о перспективном планировании вложений не приходится, так как подобные экономические прогнозы теряют всякий смысл из-за своей недостижимости.

Путин призвал запустить новый цикл крупных инвестиционных проектов
Путин призвал запустить новый цикл крупных инвестиционных проектов

До этого стало известно, что, по оценке главы Минэкономразвития Максима Решетникова, инфляция в стране стабилизировалась. Он указал на последовательную политику Центробанка по постепенному снижению ключевой ставки. По данным министерства, годовая инфляция на 10 августа держалась на уровне 6,05%. Решетников подчеркнул, что эта тенденция понятна всем участникам рынка.

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Вероника Бакумченко
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