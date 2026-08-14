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14 августа, 11:23

Инфляция в России стабилизировалась, заявил Решетников

Решетников: ЦБ аккуратно снижает ставку, инфляция успокоилась

Обложка © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Обложка © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил стабилизацию инфляционных процессов в стране. По его словам, Банк России придерживается стратегии постепенного смягчения денежно-кредитной политики, что соответствует текущей экономической ситуации.

«Мы видим последовательную политику ЦБ по аккуратному снижению процентной ставки, и, безусловно, все понимают тенденцию. Вот, понимают, что цифры инфляции стабилизировались», — заявил Решетников в интервью ИС «Вести».

Напомним, что, по данным министерства, годовая инфляция на 10 августа зафиксирована на уровне 6,05%.

Банк России прогнозирует инфляцию на 2026 год на уровне 6–7%
Банк России прогнозирует инфляцию на 2026 год на уровне 6–7%

Ранее Владимир Путин рассказал о главных приоритетах федерального бюджета на ближайшие три года. Среди ключевых направлений он назвал укрепление оборонного потенциала, выполнение социальных обязательств и поддержку экономического развития. По словам главы государства, государство продолжит уделять внимание стратегически важным предприятиям, крупным российским компаниям, а также представителям малого и среднего бизнеса.

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Наталья Демьянова
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