Инфляция в России стабилизировалась, заявил Решетников

Глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил стабилизацию инфляционных процессов в стране. По его словам, Банк России придерживается стратегии постепенного смягчения денежно-кредитной политики, что соответствует текущей экономической ситуации.

«Мы видим последовательную политику ЦБ по аккуратному снижению процентной ставки, и, безусловно, все понимают тенденцию. Вот, понимают, что цифры инфляции стабилизировались», — заявил Решетников в интервью ИС «Вести».

Напомним, что, по данным министерства, годовая инфляция на 10 августа зафиксирована на уровне 6,05%.

Ранее Владимир Путин рассказал о главных приоритетах федерального бюджета на ближайшие три года. Среди ключевых направлений он назвал укрепление оборонного потенциала, выполнение социальных обязательств и поддержку экономического развития. По словам главы государства, государство продолжит уделять внимание стратегически важным предприятиям, крупным российским компаниям, а также представителям малого и среднего бизнеса.