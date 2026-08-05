Банк России прогнозирует инфляцию на 2026 год на уровне 6–7%

По итогам второго квартала 2026 года показатель инфляции в России составил 6% в годовом выражении. Оценка приводится в свежем комментарии ЦБ к среднесрочному прогнозу.

Прогнозный диапазон на текущий год повышен до 6–7%. Ранее, в апреле, ожидался коридор в 4,5–5,5%.

Показатель за апрель–июнь оказался вблизи весенних ожиданий (тогда называлась цифра 5,9%). Однако уже в июне и июле динамика ускорилась. Основной причиной стал скачок стоимости горючего.

В дальнейшем Банк России рассчитывает на постепенную нормализацию ситуации на топливном рынке. Замедлению роста потребительских цен также будет способствовать текущая денежно-кредитная политика.

Во втором полугодии показатель устойчивой инфляции в пересчете на год сохранится в границах 4–5%. Ожидается, что к цели в 4% годовой рост цен вернется в 2027 году.

Прогноз на третий квартал составляет 6,3%, уточняется в материалах.