Путин подписал закон о мониторинге цен на продукты от производителя до магазина

Правительство получит возможность отслеживать цены на продукты питания на всех этапах — от производства до прилавка. Соответствующий закон, подписанный президентом России Владимиром Путиным, 4 августа появился на портале официального опубликования правовых актов.

Согласно документу, кабмин утвердит список ведомств, которым разрешат направлять запросы в Федеральную налоговую службу. Речь идёт о получении сведений об организациях и индивидуальных предпринимателях, занятых в торговле продовольствием и сопутствующих услугах.

Под наблюдение попадут те товары и услуги, которые Росстат задействует при расчёте инфляции. Налоговики начнут передавать уполномоченным органам массивы данных об объёмах продаж, доходах, расходах и прибыли бизнеса. Источником послужат декларации, бухгалтерская отчётность, аудиторские заключения и иная документация.

Вся эта информация ляжет в основу анализа динамики и причин ценообразования на продовольственном рынке. Разглашать полученные цифры запрещено, за исключением ситуаций, прямо прописанных в Налоговом кодексе. Заработает новый механизм с 1 января 2027 года.

Ранее Владимир Путин подписал закон, упрощающий правила госзакупок для региональных заказчиков. Нововведения разрешают замену приобретаемого товара на более качественный или аналогичный при сохранении ключевых требований, а также смену страны происхождения продукции с учётом ограничений для защиты отечественного производителя. Для схожих позиций заказчики получат право заключать несколько договоров с единственным поставщиком, причём эта норма будет распространяться и на ранее возникшие отношения.