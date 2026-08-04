Путин подписал закон об упрощении госзакупок для регионов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который меняет правила проведения государственных закупок для регионов. Новые нормы позволят быстрее заключать контракты и упростят ряд процедур для заказчиков. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Закон предусматривает возможность менять приобретаемый товар на аналогичный или более качественный при сохранении необходимых требований. Также допускается изменение страны происхождения продукции с учётом действующих ограничений для защиты российских производителей. Для одинаковых или схожих товаров заказчикам разрешат заключать несколько договоров с одним поставщиком. Эта норма будет распространяться и на отношения, возникшие до официального опубликования закона.

Изменения затронут и контракты с неопределённым объёмом поставок. В таких случаях разрешается корректировать стоимость и количество товара в пределах 10% от первоначальных условий. Для обеспечения жителей сельских населённых пунктов важными товарами и услугами появится возможность заключать договоры с единственным поставщиком на сумму до 600 тысяч рублей без ограничения общего годового объёма закупок.

Отдельные изменения коснутся приобретения лекарств. Заказчики смогут указывать конкретные названия препаратов, что должно сделать закупки более точными с учётом потребностей пациентов. Кроме того, до конца 2027 года увеличится максимальная стоимость контрактов, которые можно заключать через электронный запрос котировок в упрощённом порядке. Лимит вырастет с 10 до 20 миллионов рублей.

С 2027 года также повысится предел стоимости закупок у малого и среднего бизнеса, а срок согласования контрактов с единственным поставщиком сократится с восьми до пяти рабочих дней. Закон начнёт действовать с 1 октября 2026 года, кроме отдельных положений, для которых предусмотрены другие сроки вступления в силу.

Ранее Путин утвердил закон, который устанавливает новые требования к раскрытию информации о стоимости банковских операций. Согласно документу, финансовые организации должны будут заранее и в полном объёме сообщать клиентам обо всех комиссиях и дополнительных сборах при проведении денежных переводов.