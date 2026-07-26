Путин подписал закон о доступе МО и Росгвардии к данным ЗАГС

Президент России подписал закон, который открывает Минобороны и Росгвардии доступ к электронным данным Единого государственного реестра актов гражданского состояния. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые нормы призваны ускорить оформление соцвыплат и компенсационных пакетов для военнослужащих и членов их семей. Теперь Министерство обороны и его структурные подразделения в регионах смогут оперативно получать необходимые учётные данные через межведомственные каналы.

Помимо социальной поддержки, полученные сведения будут использоваться для ведения воинского учёта. Аналогичный доступ к реестру предоставлен и командному составу воинских частей.

Для сотрудников Росгвардии закон предусматривает такие же преференции. Ведомство сможет запрашивать информацию о гражданском статусе своих военнослужащих и уволенных со службы лиц, чтобы своевременно назначать им положенные льготы и пособия.

Подписанный документ исключает необходимость для военных и их родственников самостоятельно собирать справки в ЗАГСах. Все данные будут передаваться в электронном виде без участия заявителей, что должно сократить бюрократические сроки и упростить получение господдержки.