Путин подписал закон о разработке и внедрении ИИ-моделей в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий разработку и внедрение в стране больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей и открывает их создателям доступ к государственным данным.

Под большими фундаментальными моделями понимаются программы с более чем миллиардом параметров. Их интеллектуальные возможности сопоставимы с человеческими или превосходят их. Суверенной признаётся модель, разработанная российским юрлицом и полностью контролируемая им на всех этапах. Национальная модель также создаётся российской организацией, но может использовать зарубежные компоненты с открытыми лицензиями. Обе категории должны соответствовать российскому законодательству и традиционным ценностям.

Разработчики получат доступ к господдержке — финансовой, имущественной и информационной. Им разрешат обучать нейросети на данных из федеральных и региональных систем. Правительство утвердит порядок доступа к этим данным по согласованию с органами безопасности.

Ранее Путин также поручил создать национальный план внедрения ИИ. Основной акцент сделали на практическом применении передовых цифровых решений. К 2030 году подобные продукты обязаны использовать во всех ключевых областях.