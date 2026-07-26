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Регион
26 июля, 12:19

Путин подписал закон о разработке и внедрении ИИ-моделей в России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, регулирующий разработку и внедрение в стране больших фундаментальных моделей искусственного интеллекта. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Закон вводит понятия суверенных и национальных ИИ-моделей и открывает их создателям доступ к государственным данным.

Под большими фундаментальными моделями понимаются программы с более чем миллиардом параметров. Их интеллектуальные возможности сопоставимы с человеческими или превосходят их. Суверенной признаётся модель, разработанная российским юрлицом и полностью контролируемая им на всех этапах. Национальная модель также создаётся российской организацией, но может использовать зарубежные компоненты с открытыми лицензиями. Обе категории должны соответствовать российскому законодательству и традиционным ценностям.

Разработчики получат доступ к господдержке — финансовой, имущественной и информационной. Им разрешат обучать нейросети на данных из федеральных и региональных систем. Правительство утвердит порядок доступа к этим данным по согласованию с органами безопасности.

Путин поручил просчитать риски от повсеместного внедрения ИИ
Путин поручил просчитать риски от повсеместного внедрения ИИ

Ранее Путин также поручил создать национальный план внедрения ИИ. Основной акцент сделали на практическом применении передовых цифровых решений. К 2030 году подобные продукты обязаны использовать во всех ключевых областях.

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Александра Мышляева
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