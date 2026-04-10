Путин поручил просчитать риски от повсеместного внедрения ИИ
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Who is Danny
Президент России Владимир Путин поручил проработать меры защиты от потенциальных опасностей, связанных с повсеместным использованием искусственного интеллекта. Такое заявление он сделал на профильном совещании по развитию технологий.
Особое внимание глава государства велел уделить «чувствительным секторам» — областям, где сбои в работе умных систем могут привести к критическим последствиям. Речь идёт о растущем влиянии нейросетей на повседневную жизнь, общественные процессы и экономику.
«Считаю необходимым просчитать модели основных рисков и угроз, возникающих в связи с применением таких систем, и определить меры по их своевременному предотвращению», — подчеркнул российский лидер.
В ходе своего выступления Путин также заявил, что заимствованные технологии ИИ должны работать на задачи РФ. Кроме того, глава государства поручил создать национальный план внедрения ИИ к 2030 году.
Актуальные материалы о развитии технологий, медицины и инженерии — в разделе «Наука» на Life.ru.