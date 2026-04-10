10 апреля, 20:42

Путин заявил, что заимствованные технологии ИИ должны работать на задачи РФ

Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что технологии искусственного интеллекта, перенимаемые у партнёров, должны работать на обороноспособность и безопасность страны. Глава государства поручил Правительству разработать финансирование этого проекта.

«Если что-то мы берём от наших партнеров, то мы должны быть уверены в том, что дальнейшие шаги в строительстве архитектуры искусственного интеллекта должны нам гарантировать решение задач как раз в области безопасности и обороноспособности», — сказал президент в ходе совещания по развитию ИИ.

Путин призвал профильную комиссию рассмотреть программу ускоренного внедрения ИИ

Ранее Владимир Путин поручил правительству совместно с регионами разработать национальный план по внедрению технологий искусственного интеллекта. По его словам, к 2030 году передовые цифровые решения обязаны использовать во всех ключевых областях. В перечень вошли производство, логистика, энергетика, а также система управления и образование.

BannerImage
Тимур Хингеев
