Только свои технологии: Путин поставил задачу по ИИ для защиты страны

Отечественной армии и структурам безопасности необходимы собственные передовые разработки в сфере искусственного интеллекта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на профильном совещании.

По его словам, российские решения для нацобороны обязаны быть максимально суверенными и не уступать мировым аналогам. Речь идёт о создании полностью независимых продуктов, которые позволят укрепить обороноспособность страны.

«Здесь мы должны обладать самыми передовыми технологиями, использовать максимально суверенные отечественные продукты», — сказал Путин.

В ходе своего выступления Путин также поручил создать национальный план внедрения ИИ. Основной акцент сделали на практическом применении передовых цифровых решений. К 2030 году подобные продукты обязаны использовать во всех ключевых областях.