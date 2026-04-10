10 апреля, 20:46

Только свои технологии: Путин поставил задачу по ИИ для защиты страны

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TSViPhoto

Отечественной армии и структурам безопасности необходимы собственные передовые разработки в сфере искусственного интеллекта. Об этом заявил президент России Владимир Путин на профильном совещании.

По его словам, российские решения для нацобороны обязаны быть максимально суверенными и не уступать мировым аналогам. Речь идёт о создании полностью независимых продуктов, которые позволят укрепить обороноспособность страны.

«Здесь мы должны обладать самыми передовыми технологиями, использовать максимально суверенные отечественные продукты», — сказал Путин.

Путин заявил, что заимствованные технологии ИИ должны работать на задачи РФ

В ходе своего выступления Путин также поручил создать национальный план внедрения ИИ. Основной акцент сделали на практическом применении передовых цифровых решений. К 2030 году подобные продукты обязаны использовать во всех ключевых областях.

Никита Никонов
