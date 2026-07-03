Путин разрешил «Газпрому» не соблюдать требования по независимым директорам

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому «Газпром» сможет до 31 июля 2028 года не соблюдать требования по количеству независимых директоров в совете директоров без риска для уровня листинга компании.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Он предусматривает особый порядок для стратегических предприятий, являющихся собственниками Единой системы газоснабжения.

Согласно указу, к таким организациям временно не будут применяться требования, касающиеся числа независимых директоров как в составе совета директоров, так и в профильных комитетах при нём.

Решение распространяется на компании, входящие в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что зарубежные энергокомпании пересматривают отказ от ископаемого топлива и возвращаются к новым нефтегазовым проектам, а надёжность поставок газа снова стала абсолютным приоритетом. Он отметил, что «Газпром» 21-й год подряд восполнил запасы газа в объёме, превышающем добычу.