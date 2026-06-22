Кремль подтвердил обсуждение продажи доли «Газпрома» в сербской NIS

Москва и Белград обсуждали возможную продажу доли «Газпрома» в сербской нефтяной компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NiS). Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он уточнил, что контакты между сторонами действительно имели место, однако речь идёт о коммерческих вопросах.

«Были контакты. В том числе и с сербами, с сербскими визави. <..> Но, разумеется, это коммерческие контакты, содержание которых не должно быть публичным», — сказал Песков.

Речь идёт о возможной сделке с участием «Газпрома» и «Нефтяной индустрии Сербии» — одной из ключевых энергетических компаний страны. На данный момент подробности обсуждений и возможные параметры сделки официально не раскрываются.

Напомним, что 5 июня Сербия продлила действие контракта на поставки российского газа ещё на три месяца. Продление соглашения должно обеспечить стабильные поставки газа для граждан и промышленности.