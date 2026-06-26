Миллер: Мировой нефтегаз вернулся к реальности из-за событий последних лет

Глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что зарубежные энергетические компании пересматривают отказ от ископаемого топлива и возвращаются к новым нефтегазовым проектам. Об этом он сказал на годовом собрании акционеров компании.

«События последних лет вернули к реальности целый ряд крупных зарубежных энергетических компаний: те, кто ещё недавно декларировал полный отказ от ископаемой энергии, теперь объявляют о новых нефтегазовых проектах. Надёжность поставок газа снова стала абсолютным приоритетом, а ресурсы газа — важнейшим конкурентным преимуществом», — объяснил Миллер.

Он отметил, что «Газпром» остаётся мировым лидером по объёму запасов газа и продолжает инвестировать в развитие ресурсной базы и геологоразведку. Он сообщил, что в 2025 году группа «Газпром» уже 21-й год подряд восполнила запасы газа в объёме, превышающем добычу, а коэффициент восполнения превысил единицу. По его данным, прирост запасов за счёт геологоразведки составил 437,3 млрд кубометров, что значительно выше среднемировых показателей.

Ранее словацкая государственная энергокомпания SPP выступила с критикой политики Евросоюза по отказу от российского газа. В компании считают, что замена трубопроводного топлива на сжиженный природный газ не является диверсификацией, а лишь создаёт новую зависимость.