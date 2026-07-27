Оборона, помощь людям и рост экономики: Путин обозначил приоритеты бюджета на три года
Путин назвал оборону, соцзадачи и экономику приоритетами бюджета
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Укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики станут ключевыми направлениями федерального бюджета на следующую трёхлетку. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства выступил на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Государственной думы.
Особое внимание власти уделят стратегически важным предприятиям, крупным отечественным компаниям, малому и среднему бизнесу. В число основных задач также войдёт сохранение стабильности на рынке труда. Президент напомнил, что безработица в России опустилась до исторического минимума.
«Уверен, что при работе над бюджетом на будущую трёхлетку приоритетом наряду с укреплением обороны страны, будет решение первоочередных социальных задач и одновременно поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса, а также рынка труда, где уровень безработицы, как вы знаете, снизился до исторически минимальных значений», — сказал Путин.
Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень безработицы в России сохраняется на рекордно низкой отметке — 2,2%.
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