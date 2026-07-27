Оборона, помощь людям и рост экономики: Путин обозначил приоритеты бюджета на три года

Укрепление обороны, решение социальных задач и поддержка экономики станут ключевыми направлениями федерального бюджета на следующую трёхлетку. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства выступил на встрече в Кремле с депутатами завершающего работу VIII созыва Государственной думы.

Особое внимание власти уделят стратегически важным предприятиям, крупным отечественным компаниям, малому и среднему бизнесу. В число основных задач также войдёт сохранение стабильности на рынке труда. Президент напомнил, что безработица в России опустилась до исторического минимума.

«Уверен, что при работе над бюджетом на будущую трёхлетку приоритетом наряду с укреплением обороны страны, будет решение первоочередных социальных задач и одновременно поддержка ключевых отраслей экономики, ведущих отечественных компаний, малого и среднего бизнеса, а также рынка труда, где уровень безработицы, как вы знаете, снизился до исторически минимальных значений», — сказал Путин.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что уровень безработицы в России сохраняется на рекордно низкой отметке — 2,2%.