Путин призвал запустить новый цикл крупных инвестиционных проектов

Россия должна перейти к следующему циклу крупных инвестиционных проектов после успешного завершения предыдущего. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Глава государства подчеркнул, что инвестиционная активность зависит не только от ключевой ставки и других макроэкономических показателей.

«Немаловажная вещь, об этом тоже мы говорили, дело не только в ключевой ставке, в макроэкономических составляющих всей этой деятельности. Дело в том, что у нас крупные инвестиционные проекты, как бы, их цикл завершён, и нам нужно начать этот новый цикл», — сказал Путин.

Президент отметил, что прежние проекты были успешно реализованы благодаря государственной поддержке и созданию необходимой инфраструктуры.

«И нам нужен новый цикл, вот над этим вместе мы будем работать. У меня сомнения нет, что мы добьёмся этого», — подчеркнул российский лидер.

Объём привлечённых инвестиций в развитие Дальнего Востока достиг 6,8 трлн рублей. Следующей планкой для макрорегиона станут 12 трлн рублей, сообщил вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. На ВЭФ-2026 планируется подписать около 380 соглашений общей стоимостью 6,5 трлн рублей.