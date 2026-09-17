Путин заявил о соответствии экономической динамики в РФ ожиданиям

Президент России Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам. Помимо прочего, глава государства заявил, что экономическая динамика в стране в целом соответствует ожиданиям.

Глава государства также отметил, что усилия правительства и Центробанка по снижению инфляции дают результат. Перед началом совещания Путин обсудил основные темы российской экономики с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Предлагаю сегодня, как всегда, предметно обсудить основные тенденции в экономике России, в её ключевых отраслях, а также на внешних рынках», — обратился президент к участникам встречи.

Ранее Life.ru сообщал, что Путин 17 сентября проведёт совещание по экономическим вопросам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что такие встречи проходят регулярно. По его словам, участие в обсуждении должны были принять представители правительства, администрации президента и экономического блока.