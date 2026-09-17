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Опубликовано 17 сентября, 17:38

Путин заявил о соответствии экономической динамики в РФ ожиданиям

Путин провёл совещание по экономическим вопросам

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Президент России Владимир Путин провёл совещание по экономическим вопросам. Помимо прочего, глава государства заявил, что экономическая динамика в стране в целом соответствует ожиданиям.

Глава государства также отметил, что усилия правительства и Центробанка по снижению инфляции дают результат. Перед началом совещания Путин обсудил основные темы российской экономики с председателем правительства Михаилом Мишустиным.

«Предлагаю сегодня, как всегда, предметно обсудить основные тенденции в экономике России, в её ключевых отраслях, а также на внешних рынках», — обратился президент к участникам встречи.

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Ранее Life.ru сообщал, что Путин 17 сентября проведёт совещание по экономическим вопросам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что такие встречи проходят регулярно. По его словам, участие в обсуждении должны были принять представители правительства, администрации президента и экономического блока.

Больше новостей об экономической политике, решениях властей и ключевых показателях страны — в разделе «Экономика РФ» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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